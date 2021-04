Avanti un Altro: la moglie di Paolo Bonolis commenta il siparietto vergognoso inscenato da un concorrente (Di martedì 13 aprile 2021) Un paio di settimane fa ad Avanti un Altro si è presentato un concorrente campano (tale Aniello Esposito) che ha scatenato un putiferio in seguito alla sua presentazione, in cui si è auto-definito una “drag queen”, poi una “trans” ed infine un “ricchi*ne” per divertire gli altri. “A me piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella. In pratica la drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento. Faccio la trans il ric****ne! Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri”. Un siparietto trash sfociato nella più becera omofobia. Le assurdità dette dal concorrente hanno scatenato grasse risate fra il pubblico e il conduttore ha così incalzato: “Ah, lei fa il ric*hione?“; facendo rincarare la dose dal ... Leggi su biccy (Di martedì 13 aprile 2021) Un paio di settimane fa adunsi è presentato uncampano (tale Aniello Esposito) che ha scatenato un putiferio in seguito alla sua presentazione, in cui si è auto-definito una “drag queen”, poi una “trans” ed infine un “ricchi*ne” per divertire gli altri. “A me piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella. In pratica la drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento. Faccio la trans il ric****ne! Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri”. Untrash sfociato nella più becera omofobia. Le assurdità dette dalhanno scatenato grasse risate fra il pubblico e il conduttore ha così incalzato: “Ah, lei fa il ric*hione?“; facendo rincarare la dose dal ...

Advertising

davidemaggio : Per alcuni equilibri precari a Cologno, il risultato di Avanti un Altro che accende la domenica sera e batte addiri… - StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - davidemaggio : Avanti un altro a Cologno - 50kasteriski : Ho appena chiuso le persiane. Dall'altro lato della strada c'era un gattino che correva. Ad un certo punto un po' p… - fenji83 : RT @esotestarda: adoro che sia partito questo esperimento sociale del “chiedi a chi non li ha mai visti” per capire se siamo pazze o meno c… -