Amici 20, guai in vista per Arisa a causa di Rudy Zerbi: “Era a casa mia, ieri sera” (Di martedì 13 aprile 2021) Il quarto serale di Amici 20, andato in onda il 10 aprile 2021 su Canale 5, ha visto gli insegnanti di canto Rudy Zerbi e Arisa protagonisti di un botta e risposta bollente, partito con il primo che ha gridato alla seconda di essere stata a casa sua la sera precedente. Una battuta quest’ultima che Arisa ha tenuto subito a smentire in quanto fidanzata, visibilmente indispettita. Il siparietto è accaduto nel bel mezzo della gara del talent, nei secondi successivi al momento in cui Zerbi insieme alla co-caposquadra del suo team, Alessandra Celentano, hanno sfidato la squadra capeggiata da Arisa e Lorella Cuccarini. Ad un certo punto, la cantante ha chiesto alla conduttrice Maria De Filippi di intervenire per smentire ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 aprile 2021) Il quartole di20, andato in onda il 10 aprile 2021 su Canale 5, ha visto gli insegnanti di cantoprotagonisti di un botta e risposta bollente, partito con il primo che ha gridato alla seconda di essere stata asua laprecedente. Una battuta quest’ultima cheha tenuto subito a smentire in quanto fidanzata, visibilmente indispettita. Il siparietto è accaduto nel bel mezzo della gara del talent, nei secondi successivi al momento in cuiinsieme alla co-caposquadra del suo team, Alessandra Celentano, hanno sfidato la squadra capeggiata dae Lorella Cuccarini. Ad un certo punto, la cantante ha chiesto alla conduttrice Maria De Filippi di intervenire per smentire ...

Advertising

likuraj : Addio,miei amici,io devo andare Qui nn ho più casa,né dove stare Prendo su le mie robe,e me ne vado Là dove posso t… - amaseifalsa : l'# di amici diventato peggio di quello del gftz sto passando al lato oscuro adesso mi arrestano perché non mi piace samuele e guai a dirlo - Verdoux11 : La #magistratura copre il #PD il #PD si assicura che i #magistrati amici restino nelle posizioni chiave. Ora più ch… - EroLeghista : @matteosalvinimi Ma basta! Adesso a tirarti fuori dai guai ci pensano i tuoi amici pentapiddini! - AnnaMar19130070 : RT @Cinzia08959905: Sembra che sia vera la notizia dei positivi a fare la spesa in un supermercato a Casarano. Amici ed amiche salentini… -