Vitulano | nessun tampone positivo | prosegue l’attività scolastica in presenza

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoa nuova positività sui 163 tamponi processati stamattina a. A renderlo noto è il sindaco Raffaele Scarinzi che ha anche dato il via libera per l’ingresso a scuola già oggi. “Per chi volesse entrare sarà possibile farlo già tra 10 minuti”, aveva scritto il sindaco alle ore 11. Fatta eccezione, ovviamente, per coloro che sono già sottoposti all’isolamento fino a diverse disposizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

