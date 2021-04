Vaccini, scontro tra De Luca e Figliuolo su priorità e fasce d’età: “Una cosa è il rigore altro è la stupidità” (Di lunedì 12 aprile 2021) Si riaccende la polemica sul problema dei Vaccini da Covid-19 in Italia. Ad alzare i toni ora è Vincenzo De Luca, le cui dichiarazioni sulla priorità della campagna vaccinale hanno spinto il Commissario Figliuolo a replicare a tono. Per il governatore campano, dopo gli 80enni si dovrebbe procedere secondo criteri economici e non di fasce d’età. Vaccini, Vincenzo De Luca rivede le priorità in Campania Nuovi problemi per la campagna vaccinale italiana, che già procede a rilento a causa di ritardi, mala organizzazione e una miriade di altre complicazioni. In questi giorni sono attese milioni di dosi, così come il via libera al vaccino Johnson & Johnson. Tutto troppo poco, per Vincenzo De Luca. Il Governatore ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Si riaccende la polemica sul problema deida Covid-19 in Italia. Ad alzare i toni ora è Vincenzo De, le cui dichiarazioni sulladella campagna vaccinale hanno spinto il Commissarioa replicare a tono. Per il governatore campano, dopo gli 80enni si dovrebbe procedere secondo criteri economici e non di, Vincenzo Derivede lein Campania Nuovi problemi per la campagna vaccinale italiana, che già procede a rilento a causa di ritardi, mala organizzazione e una miriade di altre complicazioni. In questi giorni sono attese milioni di dosi, così come il via libera al vaccino Johnson & Johnson. Tutto troppo poco, per Vincenzo De. Il Governatore ...

Advertising

federicagea : RT @ItaliaViva: Dopo lo scontro fra categorie non possiamo permetterci anche uno scontro fra territori. Gli italiani, cittadini ed esercent… - simonetta_81 : RT @ItaliaViva: Dopo lo scontro fra categorie non possiamo permetterci anche uno scontro fra territori. Gli italiani, cittadini ed esercent… - samontalbano49 : RT @e_didone: #vaccini Scontro tra presidente De Luca, che “non vuole procedere per fasce d’età”, e il generale Figliuolo che ribadisce dec… - rosarioT1970 : RT @ItaliaViva: Dopo lo scontro fra categorie non possiamo permetterci anche uno scontro fra territori. Gli italiani, cittadini ed esercent… - paola_gabba : RT @ItaliaViva: Dopo lo scontro fra categorie non possiamo permetterci anche uno scontro fra territori. Gli italiani, cittadini ed esercent… -