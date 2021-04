Ufficiale l’uscita di Elite 4 su Netflix: a giugno si torna a Las Encinas con nuovi alunni e preside (Di lunedì 12 aprile 2021) Netflix ha confermato l’uscita di Elite 4 per la fine della primavera: la nuova stagione sarà disponibile nel catalogo della piattaforma in tutto il mondo dal prossimo 18 giugno. Inizia così un nuovo corso di eventi nel liceo Las Encinas: con l’uscita di Elite 4 su Netflix il pubblico conoscerà un nuovo cast, in parte modificato rispetto al precedente, con nuovi studenti che si alternano ai diplomati usciti di scena nella scorsa stagione. I nuovi volti e i veterani rimasti nel cast sono stati confermati dalla produzione al momento dell’inizio delle riprese, la scorsa estate. Restano i personaggi di Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso), Rebeca (Claudia Salas), Cayetana (Georgina ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)ha confermatodi4 per la fine della primavera: la nuova stagione sarà disponibile nel catalogo della piattaforma in tutto il mondo dal prossimo 18. Inizia così un nuovo corso di eventi nel liceo Las: condi4 suil pubblico conoscerà un nuovo cast, in parte modificato rispetto al precedente, constudenti che si alternano ai diplomati usciti di scena nella scorsa stagione. Ivolti e i veterani rimasti nel cast sono stati confermati dalla produzione al momento dell’inizio delle riprese, la scorsa estate. Restano i personaggi di Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso), Rebeca (Claudia Salas), Cayetana (Georgina ...

