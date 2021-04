Tottenham-Kane, sarà addio a fine stagione? (Di lunedì 12 aprile 2021) Harry Kane-Tottenham, un rapporto che fino a qualche anno fa sembrava inossidabile. Poi sono arrivati i primi tumulti che ne hanno minato le fondamenta, come l’eliminazione dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria e una posizione di classifica sempre più deficitaria. Kane potrebbe essere uno degli agnelli da sacrificare per ricostruire in maniera organica gli Surs. L’attaccante inglese classe 1993 starebbe infatti pensando di abbandonare Londra per provare nuove esperienze in altri campionati, come ad esempio la Liga o la Ligue 1, o di rimanere in Inghilterra, su di lui ci sono Manchester United e City. Come riporta The Athletic, oltre ai due club di Manchester, Barcellona e PSG avrebbero messo gli occhi sull’inglese per rafforzare i rispettivi reparti offensivi. Tottenham-Harry Kane, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Harry, un rapporto che fino a qualche anno fa sembrava inossidabile. Poi sono arrivati i primi tumulti che ne hanno minato le fondamenta, come l’eliminazione dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria e una posizione di classifica sempre più deficitaria.potrebbe essere uno degli agnelli da sacrificare per ricostruire in maniera organica gli Surs. L’attaccante inglese classe 1993 starebbe infatti pensando di abbandonare Londra per provare nuove esperienze in altri campionati, come ad esempio la Liga o la Ligue 1, o di rimanere in Inghilterra, su di lui ci sono Manchester United e City. Come riporta The Athletic, oltre ai due club di Manchester, Barcellona e PSG avrebbero messo gli occhi sull’inglese per rafforzare i rispettivi reparti offensivi.-Harry, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Kane Calciomercato Juventus, assist Mbappé - Colpo in Premier League Calciomercato Juventus, Mbappè potrebbe essere l'assist decisivo per arrivare ad un vecchio pallino della dirigenza bianconera, si parla di Kane del Tottenham. C'è infatti aria di rivoluzione in ...

Tottenham, senza Champions Kane se ne va: due club in corsa Commenta per primo Il Paris Saint - Germain e il Barcellona sono pronte a sfidarsi per Harry Kane . Come riporta El Chiringuito , il centravanti inglese è pronto a lasciare il Tottenham qualora gli Spurs non dovessero centrare la Champions.

Kane lascia il Tottenham? L'annuncio del centravanti inglese Calcio News 24 Tottenham-Kane, sarà addio a fine stagione? Harry Kane-Tottenham, un rapporto che fino a qualche anno fa sembrava inossidabile. Poi sono arrivati i primi tumulti che ne hanno minato le fondamenta, come l’eliminazione dall’Europa League per mano ...

Calciomercato Juventus, scambio a centrocampo | Affare con Mourinho La Juventus monitora il sogno Kane per l'attacco in sede di calciomercato: arrivano notizie importanti riguardo al futuro dell'inglese Vittoria convincente della Juventus all'Allianz Stadium ...

