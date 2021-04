Tg Lazio, edizione del 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Carlo Calenda non ha intenzione di ritirarsi dalla corsa a sindaco di Roma nemmeno se nel centrosinistra dovesse spuntare a sorpresa la candidatura del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Ho sentito parlare di primarie per sei mesi, ora basta. Sarò candidato sindaco anche se si candidano Gualtieri, Letta o Zingaretti”, ha detto il leader di Azione. “Presenterò una lista civica di persone perbene e competenti senza contare l’estrazione politica perché serve un riscatto del civismo- ha aggiunto Calenda- Poi la sottoporrò ai romani di centro, di destra e di sinistra”. NUCLEARE, LOMBARDI: REGIONE LAZIO INADEGUATA PER DEPOSITO SCORIE Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) Carlo Calenda non ha intenzione di ritirarsi dalla corsa a sindaco di Roma nemmeno se nel centrosinistra dovesse spuntare a sorpresa la candidatura del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Ho sentito parlare di primarie per sei mesi, ora basta. Sarò candidato sindaco anche se si candidano Gualtieri, Letta o Zingaretti”, ha detto il leader di Azione. “Presenterò una lista civica di persone perbene e competenti senza contare l’estrazione politica perché serve un riscatto del civismo- ha aggiunto Calenda- Poi la sottoporrò ai romani di centro, di destra e di sinistra”. NUCLEARE, LOMBARDI: REGIONE LAZIO INADEGUATA PER DEPOSITO SCORIE

