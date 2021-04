Tendenza colore 2021, le tonalità illuminanti e i segreti dell’armocromia (Di lunedì 12 aprile 2021) Life&People.it Quale palette cromatica esalta le tue caratteristiche e unicità? Per enfatizzare la bellezza naturale ci viene in aiuto la scienza dell’armocromia. La Tendenza colore 2021 per la primavera estate è ricca di tonalità che infondono speranza e ottimismo. Nuances floreali che prendendo ispirazione dalla natura si accordano con il nostro desiderio di rinascita. tonalità chiare e altre decisamente più intense, ode alla pop art, in un mix cromatico che ispira rigenerazione ed energia. Tendenza colore moda 2021 Il rosa diafano s’impone con garbo conferendo un tocco di romanticismo. Una varietà di verde, delicato ma al contempo pungente, una delle tonalità predilette dagli stilisti sulle ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 12 aprile 2021) Life&People.it Quale palette cromatica esalta le tue caratteristiche e unicità? Per enfatizzare la bellezza naturale ci viene in aiuto la scienza. Laper la primavera estate è ricca diche infondono speranza e ottimismo. Nuances floreali che prendendo ispirazione dalla natura si accordano con il nostro desiderio di rinascita.chiare e altre decisamente più intense, ode alla pop art, in un mix cromatico che ispira rigenerazione ed energia.modaIl rosa diafano s’impone con garbo conferendo un tocco di romanticismo. Una varietà di verde, delicato ma al contempo pungente, una dellepredilette dagli stilisti sulle ...

Advertising

hswdfx : Sono davvero fiera che Dynamite abbia raggiunto un miliardo, ma per favore non mandiamo # in tendenza, informatevi… - TheItalianTimes : #Shadowroots, l’ultima #tendenza #capelli #primavera2021 e #estate2021 Radici più scure e lunghezze più chiare per… - Cristin87876041 : @ankelebhard Non so sembra sul castano tendenza sul rossiccio anche per il colore della barba - fromAlias : #hashtag di tendenza ieri (dimensione: intensità, colore: persistenza): #amici2020 ... #verissimo ... #tvtalk ...… - zazoomblog : Colore capelli primavera estate 2021: guida alle ultime sfumature di tendenza - #Colore #capelli #primavera… -