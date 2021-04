Teatek compra il 49% di Idea | nasce il più grande gruppo di telecontrollo e automazione del ciclo idrico

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 aprile 2021)in Italia il maggior operatore nel settore deleddel, realtà industriale con base in Campania e presente con proprie aziende in 3 continenti con oltre 1000 addetti, attiva nei settori, macchine industriali, trattamento acque ed energia rinnovabile, ha acquisito il 49% di, leader italiana nel settore dele dello smart metering. Lo rende noto un comunicato congiunto delle due aziende. “L’efficientamento nella gestione delle reti idriche – dichiara Felice Granisso, ceo di– rappresenta una sfida importantissima per il Paese, dove esistono dei gap territoriali molto forti che vanno colmati per ridurre sprechi, valorizzare i comparti ...