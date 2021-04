Tapioca | la radice dalle svariate virtù | perchè è utile al nostro organismo

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 12 aprile 2021) Alice Torri Alimento ricco di sali minerali, potassio e calcio, laha ottime proprietà energetiche ed è facilmente digeribile. Lasvolge anche un’azione benefica per le difese dell’, in quanto è adatta per nutrire il microbiota, la flora intestinale dove risiede la maggior parte del sistema immunitario dell’essere umano. La prima proprietà da sottolineare è il suo contenuto calorico e la sua ricchezza di carboidrati, Impronta Unika.