Shantae | il gioco originale per Game Boy Color torna su Nintendo Switch

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo Risky’s Revenge e Pirate’s Curse, è l’perBoya fare il suo ritorno su… questo mese! La settimana si apre al volo con un ritorno di fiamma dal passato, con l’annuncio dell’per, diciannove anni dopo il debutto suBoy. Questo segue l’annuncio dei due seguiti, Risky’s Revenge perDSi e Pirate’s Curse per 3DS, sulla medesima piattaforma ibrida della Grande N. Anche in questo caso, come è già avvenuto in passato, il team di sviluppo WayForward non si è limitato a riportare in auge il suo ottimo debutto sulle scene: questo viaggio nei meandri della memoria sarà ...