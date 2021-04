Serie A | Zenga | “A chi non piace questa Inter? La mia su Conte CR7? Era nervoso perché…”

(Di lunedì 12 aprile 2021) "A chi non. Il problema principale è che si fa confusione tra controllo della partita ed estetica".Parola di Walter. L'ex portiere dell'venuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Antonio, reduce dalla vittoria conquistata contro il Cagliari, l'undicesima consecutiva in campionato. "L'prende pochi gol, ha la coppia più prolifica del campionato e sta andando a vincere lo scudetto: è superfluo dire se gioca bene o male. Anche ieri ha controllato la partita, senza correre alcun rischio", sono state le sue parole.PIRLO E LA JUVENTUS - "Pirlo è un allenatore giovane, si è ritrovato una squadra che ha vinto nove campionati e ha sicuramente ...

Advertising

tuttosport : #Zenga: 'Pirlo sta risalendo la china. Ronaldo nervoso perché...' - Mediagol : #SerieA, Zenga: 'A chi non piace questa #Inter? La mia su Conte. CR7? Era nervoso perché...' - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Zenga: 'Pirlo sta risalendo la china. Ronaldo nervoso perché...' - MCalcioNews : Zenga: 'Il VAR dovrebbe essere meno segreto. Pirlo paga inesperienza. A Donnarumma prima di lasciare il Milan direi… - Fprime86 : RT @CorSport: #Zenga: 'Conte juventino ma top'. E su Pirlo e Ronaldo... -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Zenga

Infine,si è soffermato anche sulle vicende in casa Juventus : ' Pirlo ? E' un allenatore ... OMNISPORT - 12 - 04 - 2021 15:59A, Inter - Cagliari 1 - 0: le fotoDi scudetti con la maglia nerazzurra, Walterne ha vinto uno, quello dei record con il Trap nella stagione 1988 - 89. Chiamato a commentare il filotto della squadra di Conte, ai microfoni di ...L'Inter prende pochi gol, ha la coppia più prolifica del campionato e d'Europa, sta andando a vincere il campionato. Parla l'ex portiere nerazzurro: 'Non c'è da rifondare ma da ritoccare la rosa, perc ...Walter Zenga, ex portiere di Inter e Sampdoria in Serie A, nonché estremo difensore della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Radio Rai'. Sulla trattativa per ...