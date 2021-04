“Se mi viene tolto il diritto di lavorare, perchè io ho il dovere di pagare?” (Di lunedì 12 aprile 2021) Di seguito riportiamo una delle numerose lettere di testimonianza che riceviamo dai nostri lettori. Buonasera, sono Silvia Abbate e ho 25 anni. Nell’aprile del 2019, apro il mio Cocktails bar, Cocktails and Dreams a Varese. Essendo la mia prima attività, decido di iniziare con una gestione. Ovviamente non mi aspettavo di andare bene da subito, sapevo che i miei impegni sarebbero stati ripagati in un tempo più lungo, come negli investimenti. Comunque ho deciso di darmi da fare e mettermi in gioco. (Continua dopo la foto) Storia risentita 4829472 volte, arriva il covid… distruzione. Be, se devo dirla tutta quei tre mesi di lockdown mi sono serviti per rimboccarmi le maniche e studiare meglio il mio locale. Introduco panini e propongo una drink list nuova (studiata, disegnata personalmente da me). Combatto il lockdown con i primi drink sottovuoto. Riapriamo a maggio, ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021) Di seguito riportiamo una delle numerose lettere di testimonianza che riceviamo dai nostri lettori. Buonasera, sono Silvia Abbate e ho 25 anni. Nell’aprile del 2019, apro il mio Cocktails bar, Cocktails and Dreams a Varese. Essendo la mia prima attività, decido di iniziare con una gestione. Ovviamente non mi aspettavo di andare bene da subito, sapevo che i miei impegni sarebbero stati ripagati in un tempo più lungo, come negli investimenti. Comunque ho deciso di darmi da fare e mettermi in gioco. (Continua dopo la foto) Storia risentita 4829472 volte, arriva il covid… distruzione. Be, se devo dirla tutta quei tre mesi di lockdown mi sono serviti per rimboccarmi le maniche e studiare meglio il mio locale. Introduco panini e propongo una drink list nuova (studiata, disegnata personalmente da me). Combatto il lockdown con i primi drink sottovuoto. Riapriamo a maggio, ...

