Scuole in Dad, procura Genova indaga per abuso d’ufficio. Associazioni: misure più restrittive di quelle del governo (Di lunedì 12 aprile 2021) La procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo l'esposto contro l'ordinanza della regione Liguria per la didattica a distanza, presentato dalle Associazioni Giuristi democratici e Riapriamo la scuola della Costituzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladiha aperto un fascicolo dopo l'esposto contro l'ordinanza della regione Liguria per la didattica a distanza, presentato dalleGiuristi democratici e Riapriamo la scuola della Costituzione. L'articolo .

CarloStagnaro : Cosa succede quando si chiudono le #scuole? Non c'è #dad che tenga: questo paper sui Paesi Bassi mostra che l'appre… - fabridel : Il ministro #Bianchi risponda in #Parlamento. Ora basta. Scuole e Università vanno riaperte subito al 100% @pbecchi… - MArturoColognoM : @Stefano_Idini Mah! Certo la DAD non è massimo (vedere - comeunhosomaki : RT @GVUCCILOU: e apri le scuole, e chiudi, e apri, e dopo 1 settimana chiudi, e fai 3 mesi di dad dove fanno verifiche di 18 minuti, e riap… - marisamoles : RT @baronemarco80: Perseverare è diabolico, non sarebbe stato meglio chiudere l'anno in DAD o DID o chiamatela come diamine volete, visto… -