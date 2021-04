Samsung SmartTag+ | data di uscita | specifiche e prezzo

Advertising

WorldPc_ : Samsung Galaxy SmartTag Plus ufficiali: tracking oggetti in realtà aumentata: Il protocollo UWB permette un trackin… - infoitscienza : Samsung annuncia Galaxy SmartTag+, ancora più preciso grazie alla ultra-wideband - Tech4D_ : Samsung Galaxy SmartTag+ ufficiali: ora gli oggetti si localizzano con l’AR - infoitscienza : Samsung SmartTag+: una rete UWB per oggetti smarriti - puntotweet : Samsung SmartTag+: una rete UWB per oggetti smarriti - -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung SmartTag+

macitynet.it

Grazie alla connettività UWB, i nuovi+ consentono di far rete con gli smartphoneabilitati e di essere ...... tramite altri dispositiviabilitati sulla piattaforma SmartThings Find, una rete di intermediari che veicoli, in forma criptata, dall'oggetto smarrito cui loè collegato, una ...On Thursday, Samsung announced plans to launch an upgraded version of its Galaxy SmartTag smart trackers, the aptly named SmartTag+, globally on April 16. These smart trackers attach to your keys, ...Samsung announced the brand’s plans to launch an upgraded version of its Galaxy SmartTag smart trackers. The new Samsung SmartTag+ will launch globally on April 16. Just like the older SmartTag, the ...