**Roma: l'ironia di Battista, 'Raggi scambia Nimes per Colosseo? Beh dai, però era simile!'** (Di lunedì 12 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fisco24_info : Roma, l'ironia di Battista: 'Raggi scambia Nimes per Colosseo? Beh dai, però era simile!': 'Una distrazione può cap… - TV7Benevento : **Roma: l'ironia di Battista, 'Raggi scambia Nimes per Colosseo? Beh dai, però era simile!'**... - boni39963230 : @UIconoclasta @Artibani1 Sono contento che si parli seriamente di Roma, per carità io apprezzo l'ironia che serve a… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Non si ferma l’ironia social dopo l’errore pubblicato nel video postato dalla sindaca di Roma #Raggi per rilanciare la R… - viaRagazziDel98 : @mpuja89919674 @GuidoCrosetto Lo sa anche lui, sta facendo ironia sull'errore comparso sul profilo Facebook della R… -