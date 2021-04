Ristoranti chiusi per Covid, quando i clienti diventano soci (Di lunedì 12 aprile 2021) Ristoranti in ginocchio per le chiusure dovute al Covid ? Ristori insufficienti a rilanciare il business? C'è chi non si arrende e cerca nuove strade. A Bologna Chiara Manzi , nutrizionista Oscar per ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021)in ginocchio per le chiusure dovute al? Ristori insufficienti a rilanciare il business? C'è chi non si arrende e cerca nuove strade. A Bologna Chiara Manzi , nutrizionista Oscar per ...

Advertising

borghi_claudio : Metto su #portaaporta e vedo Vespa che insiste per le ISOLE COVID FREE per i turisti. Ma quale covid free??? Ma ci… - borghi_claudio : Differenza tra Francia e UK? Ristoranti chiusi da tutte e due le parti (con risarcimenti veri ma questa è un'altra… - gumas75 : @BaccalaroSimone No, i ristoranti sono comunque chiusi al pubblico... - ivanacristofane : RT @Giorgio28018594: L'importante e tenere chiusi i veri focolai del contagio palestre ristoranti parrucchieri ecc,ecc, - Anto202016 : RT @Giorgio28018594: L'importante e tenere chiusi i veri focolai del contagio palestre ristoranti parrucchieri ecc,ecc, -