Reevo | aggiudicato contratto per gestione BackUp in Cloud del Garante della privacy

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –, società quoata su AIM Italia e specializzata in soluzioni e servizi, si è aggiudicata ilper la fornitura del servizioindelper la protezione dei dati personali () per un periodo di 12 mesi. Ilprevede l’erogazione di un servizio diindell’infrastruttura virtuale on-promise del cliente, in modalità as-a-service, per la protezione e tutela dei dati, delle applicazioni e dell’infrastruttura del. “Siamo profondamente orgogliosi che ilper la protezione dei dati personali, massima autorità nell’ambitotutela ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reevo aggiudicato

ilmessaggero.it

... massima autorità nell'ambito della tutela della privacy, abbia deciso di custodire i propri dati all'interno della cassaforte digitale di- ha commentato Antonio Giannetto , co - fondatore e ...... massima autorità nell'ambito della tutela della privacy, abbia deciso di custodire i propri dati all'interno della cassaforte digitale di- ha commentato Antonio Giannetto , co - fondatore e ...(Teleborsa) – ReeVo, società quoata su AIM Italia e specializzata in soluzioni e servizi Cloud, si è aggiudicata il contratto per la fornitura del servizio BackUp in Cloud del Garante per la ...