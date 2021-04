Quasi da non stirare: il consiglio per avere lenzuola poco stropicciate. (Di lunedì 12 aprile 2021) Non sarebbe meraviglioso stendere lenzuola e ritirarle, asciutte, Quasi da non stirare? A tutte capita, dopo il passaggio in lavatrice, di trovare la biancheria da letto aggrovigliata al resto degli indumenti in maniera così intricata da risultare macchinosa anche la semplice separazione. Non solo, ad un risultato così antipatico consegue, evidentemente, anche un bucato estremamente stropicciato e ore e ore a litigare con il ferro per riportare il tutto ad un aspetto presentabile. Ma se seguirete i trucchi che noi di Non Solo Riciclo stiamo per svelarvi, potrete ridurre notevolmente questo disagio, risparmiando tempo, soldi e tanta fatica. Una passata veloce di vapore e subito saranno pronte per essere riutilizzate o riposte, in ordine nell’armadio. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo! Quasi da non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 aprile 2021) Non sarebbe meraviglioso stenderee ritirarle, asciutte,da non? A tutte capita, dopo il passaggio in lavatrice, di trovare la biancheria da letto aggrovigliata al resto degli indumenti in maniera così intricata da risultare macchinosa anche la semplice separazione. Non solo, ad un risultato così antipatico consegue, evidentemente, anche un bucato estremamente stropicciato e ore e ore a litigare con il ferro per riportare il tutto ad un aspetto presentabile. Ma se seguirete i trucchi che noi di Non Solo Riciclo stiamo per svelarvi, potrete ridurre notevolmente questo disagio, risparmiando tempo, soldi e tanta fatica. Una passata veloce di vapore e subito saranno pronte per essere riutilizzate o riposte, in ordine nell’armadio. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo!da non ...

