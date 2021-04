' PS Vita un fallimento' che Sony sta cercando di ' uccidere' da diversi anni per un ex dipendente

(Di lunedì 12 aprile 2021) In seguito alla conferma della chiusura degli store PlayStation 3, PlayStation Portable e PlayStation, un ex(verificato) ha tenuto un AMA su Reddit in cui ha rivelato che la cancellazione diera in programma già dal 2016/17. Da notare che l'exha scelto di rimanere anonimo ma il suo stato lavorativo è stato confermato dai moderatori di Reddit. Nonostante questo, vi invitiamo a prendere la notizia con la dovuta cautela. "ha vistocome un", ha scritto l'ex. "Ha mancato praticamente tutti gli obiettivi di vendita". Leggi altro...

