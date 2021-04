Prof impone una benda per interrogare in dad | protestano gli studenti

(Di lunedì 12 aprile 2021) «Piena solidarietà alla studentessa del Montanari! Pochi giorni fa nel Liceo Carlo Montanari della nostra città, una studentessa stava svolgendo un’interrogazione. La docente, sospettando che la ragazza stesse copiando, le chiede di bendarsi per proseguire la valutazione». È la Rete degli Studenti Medi di Verona a denunciare quanto successo in una classe allora non presente a scuola, ma in didattica a distanza.

Advertising

giovann58134961 : -

Ultime Notizie dalla rete : Prof impone

Vanity Fair.it

... quando è ancora a terra e le azioni sono più efficaci, come ha ribadito il. Francesco ...assistenza fitosanitaria alle imprese per garantire efficacia e sostenibilità delle azioni così come......strettissima correlazione temporale con l'inoculazione del vaccino' e 'l'evento infausto della. osserva l'avvocato Daniela Agnello, 'l'emissione di un provvedimento immediato finalizzato ...La scuola a distanza porta più di una problematica. Da una parte gli insegnanti che devono accertare la preparazione da dietro lo schermo di un pc, dall'altra gli studenti che devono dimostrarla. In ...Così l’ordinanza del commissario Figliuolo a cui la Regione si atterrà da martedì. Informativa sugli utilizzi consigliati di AstraZeneca per gli under 60 ...