Petfood online | vendite in crescita con la pandemia

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 12 aprile 2021) . Le chiusure e restrizioni causate dell’emergenza, hanno aumentato gli acquisti sul web Acquistare usando gli e-commerce, il lockdown ha vista dunque crescere il settore, anche quello del; il valore del mercato italiano di cibo per animali ha infatti superato i 2 miliardi di euro di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Animali in città, il rapporto di Legambiente Adozioni di animali in, i numeri dell’Enpa Capodanno e gli animali: perché i botti fanno paura La giornata mondiale del gatto si celebra oggi La giornata internazionale del cane Un drago barbuto al Parco Natura Viva