Pedofilia | vittima di due sacerdoti riceve un milione e mezzo di risarcimento dalla Chiesa cattolica

(Di lunedì 12 aprile 2021) . In Australia un uomo di 58 anni,diquand’era un bambino, ha ricevuto undi undi dollari. A pagarglielo è stata la, perché ad abusare di lui furono duesuoi insegnanti. Si tratta dell’ennesimopagatoaustraliana. Sono passati cinquant’anni, ma non conta niente. Né il maxiche laha deciso di pagare cambierà mai quello che ha dovuto subire. La stampa australiana racconta la storia di un uomo di 58 anni che era statodiquando era uno studente delle elementari. A firmare ...

di: maxi risarcimento da Chiesa/ 1 mln di euro prima del processo In questo modo, con questa sentenza, il massimo organismo giudiziario dell'India ha ribadito che resta inderogabile ...Unadiha ricevuto un maxi risarcimento di quasi un milione di euro dalla Chiesa cattolica . E' accaduto in Australia dove, come riferisce il quotidiano La Stampa , poco prima dell'...Si tratta di una, tra le centinaia di casi, delle vittime che in Australia stanno chiedendo risarcimenti alla Chiesa. E ieri in un'intervista Cruz ha anche rivelato la telefonata ricevuta dal Papa con ...Vittima di pedofilia in Australia riceve maxi risarcimento dalla Chiesa prima dell'inizio del processo: quasi un milione di euro.