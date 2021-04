“No a deroghe, bisogna procedere per fasce d’età”: Figliuolo ferma De Luca (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della Campania: «Quando avremo finito le fasce di età l'economia italiana sarà morta». In arrivo domani in Italia 360mila dosi, ci sarà anche il primo carico di Johnson & Johnson. Ieri fatte solo 176mila vaccinazioni. Cartabellotta: «Al momento non ci sono i numeri per farne 500mila al giorno» Leggi su lastampa (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della Campania: «Quando avremo finito ledi età l'economia italiana sarà morta». In arrivo domani in Italia 360mila dosi, ci sarà anche il primo carico di Johnson & Johnson. Ieri fatte solo 176mila vaccinazioni. Cartabellotta: «Al momento non ci sono i numeri per farne 500mila al giorno»

