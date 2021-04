NBA 2021 | i Celtics mettono fine alla striscia di vittorie dei Nuggets | gli Heat stendono i Blazers

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sono dieci le partite che si sono tenute tra ieri sera e questa mattina in NBA. Ad aprire le danze è stata la sfida tra due squadre che occupano, al momento, nel zone nobili della Eastern Conference, vale a dire Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. A trionfare sono stati i primi con il risultato finale di 105-101. Decisivo un Bodgdan Bodganovic da 32 punti. Sorridorono anche i Bostonche vincono 105-87 a Denver edi otto successi consecutivi dei. Il sodalizio del Massachusetts ha dominato il quarto periodo e un Jason Tatum da 28 punti e 10 rimbalzi è stato il migliore in campo. Arriva un successo esterno anche per i New Orleans Pelicans che vincono 116-109 in casa dei Cleveland Cavaliers. Zion Williamson ha guidato i suoi al trionfo con una ...