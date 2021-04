Napoli, niente allenamenti: dopo la vittoria con la Samp 48 ore di riposo (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – dopo la bella vittoria di ieri ai danni della Sampdoria di Claudio Ranieri, mister Rino Gattuso ha voluto concedere due giorni di riposo ai suoi calciatori. Gli allenamenti riprenderanno direttamente mercoledì in vista del match contro la capolista. Per la squadra quindi 48 ore di relax da dedicare alla famiglia e per ricaricare le pile. La prossima giornata di campionato sarà contro l’Inter e bisogna ritrovare le forze dopo una settimana pesante dato anche l’impegno di mercoledì contro la Juventus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutola belladi ieri ai danni delladoria di Claudio Ranieri, mister Rino Gattuso ha voluto concedere due giorni diai suoi calciatori. Gliriprenderanno direttamente mercoledì in vista del match contro la capolista. Per la squadra quindi 48 ore di relax da dedicare alla famiglia e per ricaricare le pile. La prossima giornata di campionato sarà contro l’Inter e bisogna ritrovare le forzeuna settimana pesante dato anche l’impegno di mercoledì contro la Juventus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

