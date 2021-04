MotoGP, GP Portogallo 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 16-18 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo un weekend di riposo, il Motomondiale si appresta a tornare nuovamente protagonista da venerdì 16 a domenica 18 aprile con il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round della stagione e primo atto del lungo tour europeo. Fari puntati a Portimao dunque per il primo confronto del campionato lontano dal Qatar e dal Losail International Circuit, che ha ospitato test invernali ed i primi due GP stagionali. Grande attesa per il ritorno alle corse di Marc Marquez, che ha ricevuto l’ok dai medici e quindi potrà finalmente tornare a gareggiare dopo oltre otto mesi di stop. Per quanto riguarda gli altri c’è sicuramente grande incertezza sui possibili valori in campo della tre-giorni portoghese, anche se l’ultima gara della scorsa annata può dare delle indicazioni interessanti. Il padrone di casa Miguel Oliveira proverà a bissare il ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo un weekend di riposo, il Motomondiale si appresta a tornare nuovamente protagonista da venerdì 16 a domenica 18con il Gran Premio del, terzo round della stagione e primo atto del lungo tour europeo. Fari puntati a Portimao dunque per il primo confronto del campionato lontano dal Qatar e dal Losail International Circuit, che ha ospitato test invernali ed i primi due GP stagionali. Grande attesa per il ritorno alle corse di Marc Marquez, che ha ricevuto l’ok dai medici e quindi potrà finalmente tornare a gareggiare dopo oltre otto mesi di stop. Per quanto riguarda gli altri c’è sicuramente grande incertezza sui possibili valori in campo della tre-giorni portoghese, anche se l’ultima gara della scorsa annata può dare delle indicazioni interessanti. Il padrone di casa Miguel Oliveira proverà a bissare il ...

