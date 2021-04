Mobilità docenti 2021: dopo il 13 aprile non sarà possibile cambiare le preferenze, solo regolarizzare documenti o revocare domanda. Le date (Di lunedì 12 aprile 2021) Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, quali operazioni è possibile effettuare e quali no dopo il termine ultimo di presentazione delle domande e della pubblicazione dei movimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021)per l'a.s./22, quali operazioni èeffettuare e quali noil termine ultimo di presentazione delle domande e della pubblicazione dei movimenti. L'articolo .

DIRETTA | Mobilità 2021, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Di Patre (Gilda) Mobilità 2021, le date per il personale scolastico Per il personale docente le domande potranno essere effettuate fino al 13 aprile 2021 . Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli ...

