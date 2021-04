Mercato Juventus, Paratici sfida l’Inter per il tedesco: può arrivare a zero (Di lunedì 12 aprile 2021) Mercato Juventus – Da qualche tempo a questa parte la società bianconera sta puntando su giovani di grande talento, che possono essere le colonne della Juventus per gli anni a venire. Ma la dirigenza tiene sempre d’occhio anche la lista dei futuri svincolati. Mai infatti come nell’estate del 2021 ci saranno delle occasioni importanti tra i giocatori che andranno a breve in scadenza di contratto. E tra questi c’è anche un elemento d’esperienza che potrebbe far comodo alla difesa bianconera e magari prendere il posto di Chiellini, che ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Mercato Juventus, Boateng nel mirino della Juve Il nome è quello di Jerome Boateng, classe 1988, che non rinnoverà il suo accordo con il Bayern Monaco. Un calciatore di spessore a livello internazionale e anche con un dna ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 aprile 2021)– Da qualche tempo a questa parte la società bianconera sta puntando su giovani di grande talento, che possono essere le colonne dellaper gli anni a venire. Ma la dirigenza tiene sempre d’occhio anche la lista dei futuri svincolati. Mai infatti come nell’estate del 2021 ci saranno delle occasioni importanti tra i giocatori che andranno a breve in scadenza di contratto. E tra questi c’è anche un elemento d’esperienza che potrebbe far comodo alla difesa bianconera e magari prendere il posto di Chiellini, che ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro., Boateng nel mirino della Juve Il nome è quello di Jerome Boateng, classe 1988, che non rinnoverà il suo accordo con il Bayern Monaco. Un calciatore di spessore a livello internazionale e anche con un dna ...

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - calciotoday_it : ?L'ex responsabile di mercato del #Barcellona punta il dito contro la dirigenza blaugrana per lo scambio #Arthur -… - MondoBN : MERCATO, Trovato il sostituto di - JManiaSite : Sarà un mercato fatto di occasioni per la #Juventus: occhio ai nuovi parametri zero - filoni_diletta : Non solo Icardi! La Juve individua un altro attaccante tra le fila parigine ? -