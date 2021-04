Masters 1000 Montecarlo 2021, Musetti: “Karatsev mi ha messo i piedi in testa fin da subito” (Di lunedì 12 aprile 2021) Wild card del tabellone principale, Lorenzo Musetti non ha sfruttato la grande chance ed è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021 da uno scatenato Aslan Karatsev. L’azzurro ha commentato la sconfitta in conferenza stampa, ecco alcune delle sue dichiarazioni molto lucide: “Avevamo preparato la partita dal punto di vista tattico in maniera giusta, potevo sfruttare le mie armi contro di lui dato che soffre il mio gioco però non sentivo bene la palla e forse non sono entrato in campo convinto di non poter vincere. Lui mi ha messo subito i piedi in testa dal primo game, non facendomi entrare nello scambio e ho fatto fatica a colpire la palla ed avere buone sensazioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Wild card del tabellone principale, Lorenzonon ha sfruttato la grande chance ed è stato battuto al primo turno deldida uno scatenato Aslan. L’azzurro ha commentato la sconfitta in conferenza stampa, ecco alcune delle sue dichiarazioni molto lucide: “Avevamo preparato la partita dal punto di vista tattico in maniera giusta, potevo sfruttare le mie armi contro di lui dato che soffre il mio gioco però non sentivo bene la palla e forse non sono entrato in campo convinto di non poter vincere. Lui mi haindal primo game, non facendomi entrare nello scambio e ho fatto fatica a colpire la palla ed avere buone sensazioni”. SportFace.

