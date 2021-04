Masters 1000 Montecarlo 2021, la pioggia non dà tregua: sospesi i match di Fabbiano e Caruso (Di lunedì 12 aprile 2021) Non dà tregua la pioggia al Masters 1000 di Montecarlo 2021. Sono stati sospesi per l’ennesima volta i match in programma per il primo turno del torneo del Principato e tra questi anche quello tra Fabbiano e Hurkacz e tra Caruso e Catarina, entrambi al secondo set dopo che gli azzurri avevano perso il primo. Il maltempo potrebbe non lasciare scampo al resto del programma di quest’oggi, che rischia sempre più di slittare a domani. Tra queste partite in bilico, quella di Cecchinato e quella di Fognini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Non dàlaaldi. Sono statiper l’ennesima volta iin programma per il primo turno del torneo del Principato e tra questi anche quello trae Hurkacz e trae Catarina, entrambi al secondo set dopo che gli azzurri avevano perso il primo. Il maltempo potrebbe non lasciare scampo al resto del programma di quest’oggi, che rischia sempre più di slittare a domani. Tra queste partite in bilico, quella di Cecchinato e quella di Fognini. SportFace.

