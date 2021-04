Marc Marquez torna in pista in Portogallo (Di lunedì 12 aprile 2021) MotoGP, . Bradl assicura, “Non è tornato per stare in mezzo al gruppo”. Marc Marquez torna in pista in occasione del GP del Portogallo. Lo stesso pilota ha annunciato il suo ritorno in pista in occasione del prossimo appuntamento della MotoGP. MotoGP, Marc Marquez in pista nel GP del Portogallo Dopo il via libera della Honda è arrivata anche la conferma del diretto interessato: Marc Marquez parteciperà al GP del Portogallo. C’è ovviamente grande attesa per il ritorno in pista del pilota, rimasto a lungo lontano dalla competizione a causa di un grave infortunio e di un lungo e complicato percorso di recupero. Oltre alle ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) MotoGP, . Bradl assicura, “Non èto per stare in mezzo al gruppo”.inin occasione del GP del. Lo stesso pilota ha annunciato il suo ritorno inin occasione del prossimo appuntamento della MotoGP. MotoGP,innel GP delDopo il via libera della Honda è arrivata anche la conferma del diretto interessato:parteciperà al GP del. C’è ovviamente grande attesa per il ritorno indel pilota, rimasto a lungo lontano dalla competizione a causa di un grave infortunio e di un lungo e complicato percorso di recupero. Oltre alle ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez, a Portimao il ritorno in pista in MotoGP: la conferma della Honda #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - infoitsport : MotoGP | Marc Marquez e i motori accesi - infoitsport : La remontada di Marc Marquez è fattibile? - FormulaPassion : #MotoGP: #Morbidelli riaccoglie a braccia aperte Marc #Marquez - sportli26181512 : Marquez torna in MotoGP in Portogallo, Bradl: 'Se salisse sul podio non mi stupirei': Marc Marquez sarà in azione a… -