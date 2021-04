Malika | cacciata di casa e minacciata di morte perché gay | Fedez ed Elodie la sostengono sui social E intanto parte una raccolta di fondi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Icone gay: nel cinema, nelle tv, nella musica, nella letteratura, nei cartoni guarda le foto La storia diChalhy, 22 anni, la ragazzaditre mesi fa edidai genitoriomosessuale, ha toccato il cuore di molte persone. Tra queste, anche due volti noti, che hanno voluto utilizzare la propria immagine per aiutare la ragazza, la cui unica colpa è quella di essersi innamorata della persona “sbagliata”. Leggi anche ...

Fedez ed Elodie prendono le parti diChalhy, la ragazza di 22 annidi casa e minacciata dalla famiglia perché gay. E la raccolta fondi per lei supera i 20mila euro. La giovane, che vive a Castelfiorentino (provincia di ......molto rumore la storia di, la ragazza di Castelfiorentino (Firenze) che nei giorni scorsi ha rilasciato la sua drammatica testimonianza a Fanpage.it in cui racconta di essere statadi ...Fedez ed Elodie, solidarietà a Malika Chalhy, cacciata di casa e minacciata dai genitori perché gay a Castelfiorentino (Firenze).Anche dall’Europa, come già accaduto nei mesi passati, si levano voci a sostegno della legge italiana contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. David Sassoli, attuale presidente del Parlament ...