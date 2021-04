MailUp | vendite in crescita a 16 | 8 milioni nel primo trimestre 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –, società operante nel settore delle cloud marketing technologies e quotata su AIM Italia, ha registratoindel 2,9% a 16,8di euro neldell’anno. In particolare, c’è stata unaa doppia cifra (+11%) per leestere, pari al 55% del totale, e per leSaaS/ricorrenti, +17%, pari al 34% del totale. “L’evidenza preliminare delle performance di vendita del gruppo nelci conforta della solidità delle decisioni strategiche prese, in particolare di puntare sullo sviluppo della componente SaaS, più stabile e meno colpita dalla crisi di quella SMS – ha commentato Nazzareno Gorni, AD e ...

