Lol – Chi ride è fuori: l’autenticità delle cose semplici (Di lunedì 12 aprile 2021) Non c’è nulla da capire: Lol – Chi ride è fuori fa soltanto ridere. E la novità forse è proprio questa, per una volta non c’è nulla da interpretare e contestualizzare. Fa ridere, e basta. Ci aspettavamo una morale da esperimento sociale? Spiacenti, ci hanno dato esattamente quello di cui avevamo bisogno: una cosa semplice. Ci hanno insegnato ad aspettarci sempre di più, e invece questa volta è proprio quello che vediamo: soltanto un gioco. Eppure, la morale arriva lo stesso, ma implicitamente, come lettura introspettiva a una consapevolezza amara. Siamo abituati alla complessità, anche la comicità è impegnativa, ma siamo così stanchi che l’unica cosa che può funzionare è una risata demenziale. Nasce come “game show”, ma Lol – Chi ride è fuori è diventato in fretta un tormentone. È ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Non c’è nulla da capire: Lol – Chifa soltantore. E la novità forse è proprio questa, per una volta non c’è nulla da interpretare e contestualizzare. Fare, e basta. Ci aspettavamo una morale da esperimento sociale? Spiacenti, ci hanno dato esattamente quello di cui avevamo bisogno: una cosa semplice. Ci hanno insegnato ad aspettarci sempre di più, e invece questa volta è proprio quello che vediamo: soltanto un gioco. Eppure, la morale arriva lo stesso, ma implicitamente, come lettura introspettiva a una consapevolezza amara. Siamo abituati alla complessità, anche la comicità è impegnativa, ma siamo così stanchi che l’unica cosa che può funzionare è una risata demenziale. Nasce come “game show”, ma Lol – Chiè diventato in fretta un tormentone. È ...

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - oknosureddit : LOL Chi Ride È Fuori su Amazon Prime è un fenomeno su twitter: i video delle scene top e l’esilarante… - giulspergreffi : RT @bronzoceleste: Il 25 aprile si gioca a Lol chi è fascio è fuori -