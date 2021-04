LOL - Chi ride è fuori e gli sketch "copiati": anche la Gioconda umana di Elio non è originale (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il caso di Lillo, è saltato fuori un altro sketch non originale di LOL: Chi ride è fuori, ed è uno dei più riusciti: l'arrivo di Elio vestito da Gioconda umana. Dopo Lillo tocca a Elio: la scoperta che la sua Gioconda umana non è proprio originale ha fatto storcere il naso a parecchi fan di LOL - Chi ride è fuori. In effetti lo stesso sketch si può ammirare nella versione tedesca dello show di Amazon Prime Video. Esattamente quanto accaduto a Lillo con il suo omaggio al mago Lioz: la scoperta che non fosse tutta farina del loro sacco ha deluso quanti invece avevano inteso il comedy show di Amazon come una sorta di monumento ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il caso di Lillo, è saltatoun altronondi LOL: Chi, ed è uno dei più riusciti: l'arrivo divestito da. Dopo Lillo tocca a: la scoperta che la suanon è proprioha fatto storcere il naso a parecchi fan di LOL - Chi. In effetti lo stessosi può ammirare nella versione tedesca dello show di Amazon Prime Video. Esattamente quanto accaduto a Lillo con il suo omaggio al mago Lioz: la scoperta che non fosse tutta farina del loro sacco ha deluso quanti invece avevano inteso il comedy show di Amazon come una sorta di monumento ...

team_world : Tutti parlano di LOL: CHI RIDE È FUORI (è lo show più visto su #PrimeVideo!)... ma perché ha così tanto successo? N… - fanpage : #lolchirideefuori, molte delle gag sono uguali a quelle delle edizioni estere - marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - NangaParbat : @beppebraida1 Grazie a te, l'affetto per tuo padre ti onora. Beppe Braida @ 2a stagione di LOL - Chi ride è fuori.… - Manu15691599 : RT @_fabiiiiiiiiii_: Ackasciato: “li ho asfaltati” LOL vince chi riesce a non ridere #isola #tommasozorzi -