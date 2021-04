(Di lunedì 12 aprile 2021)ilal posto di Suso e ilbatte in trasferta il Celta. L'ex atalantino sigla al minuto 76 il gol che permette aldire aper 4-3 e blindare il quarto posto: 61 i punti degli andalusi, a +14 sulle inseguitrici e appena sei lunghezze di ritardo sull'Atletico Madrid capolista, anche se con Real e Barcellona in mezzo. All'Estadio de Balaidos cinque gol arrivano gia' nel primo tempo. La squadra di Lopetegui passa in vantaggio dopo sette minuti con Kounde, una doppietta di Aspas (20' su rigore e 23') la ribalta, Fernando trova il pari ma il Celta va al riposo ancora in vantaggio grazie al gol di Brais. Il, pero', non molla e al 15' della ripresa trova con Rakitic la rete del 3-3 prima del gol del ...

Advertising

ItaSportPress : Liga, entra il Papu Gomez e il Siviglia vince a Vigo - - orang3county : In pratica se il Siviglia vince stasera va a -6 dal primo posto a 8 giornate dalla fine ed entra in corsa, almeno t… - ParmeshSriv : RT @CalcioDatato: Il momento è delicato. La Liga sta sfuggendo di mano e l'Atletico ha ricominciato ad assumere un approccio più conservati… - drill_dragon : RT @CalcioDatato: Il momento è delicato. La Liga sta sfuggendo di mano e l'Atletico ha ricominciato ad assumere un approccio più conservati… - CalcioDatato : Il momento è delicato. La Liga sta sfuggendo di mano e l'Atletico ha ricominciato ad assumere un approccio più cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga entra

ItaSportPress

La Championsnel vivo e seleziona le sue semifinaliste lasciando per strada, dopo il ... Il Real peraltro è tornato in lizza per lo scudetto dellasuperando il Barca nel Clasico di sabato ...La Championsnel vivo e seleziona le sue semifinaliste lasciando per strada, dopo il ... Il Real peraltro e' tornato in lizza per lo scudetto dellasuperando il Barca nel Clasico di ...Non si placano le polemiche sul calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse era molto nervoso al termine del match col Genoa.Non sono mancate emozioni e gol nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona giocato stasera, valido per la 30esima giornata della Liga. È il Real.