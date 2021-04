Letta: “Sogno una donna leader del Pd dopo di me” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Sogno di lasciare nel nostro partito, serenamente e tranquillamente, la leadership dopo di me a una donna, a una democratica, quando decideremo insieme che il mio tempo è scaduto”. Lo dice a Radio Immagina il segretario del Pd Enrico Letta. E sulle battaglie Pd per le donne ha proseguito: “non sarebbero credibili da parte nostra se avessimo continuato sulla stessa strada”, dice a proposito del cambio ai vertici dei gruppi: “Se non diamo questo segno forte, anche in politica, non ce la faremo mai”. Dalle donne ai giovani. “Se non riuscirò a riportarli nel Pd, a non avere una classe dirigente giovane, io avrò fallito. Anche se vincerò le elezioni” ma la percentuali di giovani che votano Pd sarà bassa “avrò fallito. Per me questa è un’ossessione”, spiega il segretario del Pd a Radio Immagina ribadendo ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) “di lasciare nel nostro partito, serenamente e tranquillamente, lashipdi me a una, a una democratica, quando decideremo insieme che il mio tempo è scaduto”. Lo dice a Radio Immagina il segretario del Pd Enrico. E sulle battaglie Pd per le donne ha proseguito: “non sarebbero credibili da parte nostra se avessimo continuato sulla stessa strada”, dice a proposito del cambio ai vertici dei gruppi: “Se non diamo questo segno forte, anche in politica, non ce la faremo mai”. Dalle donne ai giovani. “Se non riuscirò a riportarli nel Pd, a non avere una classe dirigente giovane, io avrò fallito. Anche se vincerò le elezioni” ma la percentuali di giovani che votano Pd sarà bassa “avrò fallito. Per me questa è un’ossessione”, spiega il segretario del Pd a Radio Immagina ribadendo ...

