Laurentino | incendio in appartamento | deceduta una donna

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – Tragedia in zonaa Roma. Unae’ morta e il figlio e’ rimasto gravemente ustionato in undivampato alle 9 circa in unin via di Grotte d’Arcaccio, 148. Le fiamme sono partite per cause da accertare nella camera da letto. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno accertato il decesso dellae assicurato alle cure del 118 il figlio, che e’ stato trasporto in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto i Carabinieri Eur.

Roma, in fiamme la sede dell'ISPRA al- I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti verso le 13 del pomeriggio tra Via Dino ... Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta: l'...Nell'appartamento al nono piano di un palazzo dell'Ater in via Giuseppe Lipparini, al38,... LA PAURA L'è scoppiato intorno alle 2,30 della notte tra domenica e lunedì. In pochi ...Roma – Tragedia in zona Laurentino a Roma. Una donna e’ morta e il figlio e’ rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato alle 9 circa in un appartamento in via di Grotte d’Arcaccio, 148. Le ...