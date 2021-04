La rosetta non è il vero pane di Roma. Ecco la sua origine (Di lunedì 12 aprile 2021) Togliere il cappuccio alla rosetta per infilarci una fetta di mortadella e poi… addentare! Ecco uno dei ricordi da bambini di tantissimi Romani. Quante golose merende con questa pagnotta – fragrante, dalla forma inconfondibile – unita a salumi, marmellate, o semplicemente condita con olio e sale. Eppure non tutti sanno che la rosetta non è il vero pane di Roma. Pomodori ripieni di riso alla Romana: l’errore da non commettere Il panino tipico Romano è un’altro: la ciriola! Un pane croccante all’esterno e con tanta mollica all’interno; la ciriola è economica e si conserva a lungo – tutto il contrario della rosetta che invece deve essere mangiata fresca, altrimenti diventa presto gommosa. Inoltre la ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 aprile 2021) Togliere il cappuccio allaper infilarci una fetta di mortadella e poi… addentare!uno dei ricordi da bambini di tantissimini. Quante golose merende con questa pagnotta – fragrante, dalla forma inconfondibile – unita a salumi, marmellate, o semplicemente condita con olio e sale. Eppure non tutti sanno che lanon è ildi. Pomodori ripieni di riso allana: l’errore da non commettere Il panino tipicono è un’altro: la ciriola! Uncroccante all’esterno e con tanta mollica all’interno; la ciriola è economica e si conserva a lungo – tutto il contrario dellache invece deve essere mangiata fresca, altrimenti diventa presto gommosa. Inoltre la ...

