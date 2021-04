Juventus, rabbia Ronaldo: getta la maglia e prende a pugni il muro (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la vittoria contro il Napoli la Juventus è riuscita a conquistare i tre punti anche contro il Genoa di Ballardini. Nonostante i due ottimi risultati consecutivi, Cristiano Ronaldo non sembra essere per niente contento. Il portoghese durante la partita è parso più volte molto nervoso con i compagni di squadra quando non riceveva un pallone o anche nei momenti in cui li vedeva sbagliare diverse scelte. La vittoria dei bianconeri non l’ha visto protagonista, anzi, nei minuti iniziali l’attaccante ha dato inizio alla sua brutta giornata sbagliando un gol a porta vuota e, probabilmente, quel momento ha fatto ulteriormente innalzare il nervosismo del giocatore. Juventus, la ricostruzione dei gesti di Ronaldo Al termine della partita Cristiano Ronaldo è stato inizialmente accusato di aver ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la vittoria contro il Napoli laè riuscita a conquistare i tre punti anche contro il Genoa di Ballardini. Nonostante i due ottimi risultati consecutivi, Cristianonon sembra essere per niente contento. Il portoghese durante la partita è parso più volte molto nervoso con i compagni di squadra quando non riceveva un pallone o anche nei momenti in cui li vedeva sbagliare diverse scelte. La vittoria dei bianconeri non l’ha visto protagonista, anzi, nei minuti iniziali l’attaccante ha dato inizio alla sua brutta giornata sbagliando un gol a porta vuota e, probabilmente, quel momento ha fatto ulteriormente innalzare il nervosismo del giocatore., la ricostruzione dei gesti diAl termine della partita Cristianoè stato inizialmente accusato di aver ...

