Iveco | partnership con con Plus per portare sul mercato un autocarro a guida autonoma

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –, controllata di CNH Industrial, ha annunciato di aver sottoscritto un memorandum di intesa con, azienda leader nei veicoli autonomi per l’autotrasporto, per lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali aintegreranno il sistema completo diDrive sugli autocarri di ultima generazioneS-WAY. Nell’ambito della collaborazione si valuterà inoltre il possibile impiego del sistema di propulsionea gas naturale liquefatto (GNL) per l’alimentazione dei veicoli asviluppati congiuntamente. Lamira arapidamente sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Iveco partnership

ilmessaggero.it

