Isola dei Famosi, una naufraga in piena crisi: è pronta ad abbandonare (Di lunedì 12 aprile 2021) Miryea Stabile è entrata in crisi ricordando alcuni momenti difficili della sua infanzia: la ragazza si trova su Playa Esperanza con Elisa Isoardi e Vera Gemma. (screenshot video)La tensione, lo stress e la fame continuano a mettere a dura prova i concorrenti della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Questa volta a essere presa improvvisamente dallo sconforto è stata la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Miryea Stabile. La 23enne di Brescia si è lasciata andare a un duro sfogo dopo un momento di riflessione: i telespettatori si chiedono se adesso abbia messo in discussione la sua permanenza nel reality show. Questa sera, alle 21.35 su Canale 5, in occasione dell'ottavo live del programma, condotto quest'anno da Ilary Blasi, se ne saprà sicuramente di più.

