Inter-Cagliari | Darmian decisivo | le pagelle a confronto

(Di lunedì 12 aprile 2021) LedidiUn gol pesante, pesantissimo. Matteoregala all’il successo contro il, l’undicesimo consecutivo per la squadra nerazzurra, e riporta il Milan a debita distanza a otto giornate dal termine. Ecco ledel numero 36 nerazzurro. GdS 7,5 – “Non solo il gol, pesante come uno scudetto. Nel primo tempo aveva già impegnato Vicario e aveva dettato un bel filtrante a Eriksen. Un fedelissimo di Conte, uno dei simboli di questa: sacrificio, umiltà, abnegazione”. CdS 7 – Eroe di giornata: secondo centro in campionato, terzo stagionale. Conferma la sua utilità e duttilità. TS 7,5 – L’eroe che non ti aspetti. L'articolo proviene da ...

Commenta per primo Dopo le scuse di DAZN, sono arrivate anche quelle di Comcast Technology Solutions , azienda del gruppo americano che controlla proprio Sky e partner esterno dell'emittente online ...L'di Conte con 11 vittorie nelle prime 11 di ritorno ha superato il record di 10 vittorie del ... che succede al? Il meglio e il peggio della 30esima giornata di Serie A.Resta incertezza per andare in Champions. Credo che domenica prossima dopo Cagliari Parma si capirà chi può sperare ancora nella salvezza. L’ Inter ha vinto disputando una buona partita. Non era ...Problemi in tutta Italia – ma anche in Europa – che non hanno permesso ai tifosi di vedere Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Ma anche gli appassionati della Serie B hanno avuto problemi. Da qui, secondo ...