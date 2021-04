Il principe Harry è arrivato a Londra per il funerale del principe Filippo ma è in quarantena (Di lunedì 12 aprile 2021) Il principe Harry è tornato a Londra da solo per dare l’ultimo saluto al nonno Filippo e stare vicino alla sua famiglia, in particolare alla regina Elisabetta, in questi momenti di dolore. Secondo quanto riferiscono i media britannici, il secondogenito di Carlo e Diana è stato visto lasciare la sua villa in California sabato sera, a bordo di una Cadillac Escalade nera. È atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow alle 13.15 di domenica, con un volo di linea della British Airways proveniente da Los Angeles: lì è stato accolto dalla polizia e dagli uomini della sicurezza reale, che lo hanno portato via a bordo di una Range Rover, destinazione Kensington Palace. Prima di poter riabbracciare la famiglia, Harry dovrà trascorrere alcuni giorni in quarantena, misura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilè tornato ada solo per dare l’ultimo saluto al nonnoe stare vicino alla sua famiglia, in particolare alla regina Elisabetta, in questi momenti di dolore. Secondo quanto riferiscono i media britannici, il secondogenito di Carlo e Diana è stato visto lasciare la sua villa in California sabato sera, a bordo di una Cadillac Escalade nera. È atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow alle 13.15 di domenica, con un volo di linea della British Airways proveniente da Los Angeles: lì è stato accolto dalla polizia e dagli uomini della sicurezza reale, che lo hanno portato via a bordo di una Range Rover, destinazione Kensington Palace. Prima di poter riabbracciare la famiglia,dovrà trascorrere alcuni giorni in, misura di ...

Advertising

TgLa7 : #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto… - FQMagazineit : Il principe Harry è arrivato a Londra per il funerale del principe Filippo ma è in quarantena - storie_italiane : Harry torna senza Megan per le esequie del Principe Filippo #storieitaliane @eleonoradaniele - lasciatixortare : RT @SharonStyless: Harry quel giorno sembrava letteralmente un principe uscito da una favola - Calamity_25 : RT @SharonStyless: Harry quel giorno sembrava letteralmente un principe uscito da una favola -