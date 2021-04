Guelleh a Gibuti | Cronaca di una vittoria annunciata

Advertising

GabriellaGaro14 : RT @NotizieGeopolit: Gibuti. Elezioni: Omar Guelleh è stato rieletto presidente - NotizieGeopolit : Gibuti. Elezioni: Omar Guelleh è stato rieletto presidente - AgenziaH : Gibuti: venerdì alle urne, Guelleh verso il quinto mandato - PietroMasiello2 : quando anche i morti........ approvano il Presiedente In Gibuti il presidente uscente è stato rieletto col 98 per… - ilpost : In Gibuti il presidente uscente è stato rieletto col 98 per cento dei voti -

Ultime Notizie dalla rete : Guelleh Gibuti

Notizie Geopolitiche

di Alberto Galvi - Secondo i risultati provvisori il governatore veterano diIsmail Omardel partito del partito RPP (People's Rally for Progress) è stato rieletto presidente per un quinto mandato con oltre il 98 per cento dei voti grazie alla coalizione che lo ...Sarà il suo quinto mandato: ha contribuito a far crescere il paese, ma secondo i critici ha progressivamente eroso le ...Secondo i risultati provvisori il governatore veterano di Gibuti Ismail Omar Guelleh del partito del partito RPP (People’s Rally for Progress) è stato rieletto presidente per un quinto mandato con olt ...Sarà il suo quinto mandato: ha contribuito a far crescere il paese, ma secondo i critici ha progressivamente eroso le libertà ...