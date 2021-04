Google smentisce le indiscrezioni: Pixel 5a 5G uscirà, ma solo in USA e Giappone (Di lunedì 12 aprile 2021) L’azienda californiana mette a tacere le voci che volevano una cancellazione completa del progetto 5a 5G. Il telefono uscirà, probabilmente nel Q3 del 2021, ma solo per il mercato americano e Giapponese... Leggi su dday (Di lunedì 12 aprile 2021) L’azienda californiana mette a tacere le voci che volevano una cancellazione completa del progetto 5a 5G. Il telefono, probabilmente nel Q3 del 2021, maper il mercato americano ese...

Google smentisce le indiscrezioni: Pixel 5a 5G uscirà, ma solo in USA e Giappone DDay.it - Digital Day Google smentisce le indiscrezioni: Pixel 5a 5G uscirà, ma solo in USA e Giappone A comunicarlo è la stessa Google, che smentisce con una nota le indiscrezioni, trapelate negli ultimi giorni, che parlavano di una cancellazione del progetto a causa della scarsità di chip. “Pixel 5a ...

Google smentisce le voci, Pixel 5a arriverà sul mercato Non è chiaro se Google commercializzerà Pixel 5a anche in altri Paesi dopo la fase iniziale Come si può leggere nella comunicazione rilasciata da Mountain View, Pixel 5a 5G non è stato cancellato è sa ...

