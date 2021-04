Ford - Avvistati i prototipi della Suv su base Meb

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 aprile 2021) L'accordo di collaborazione tra il gruppo Volkswagen e laporterà alla nascita di modelli elettrici dell'Ovale Blu realizzati sulla piattaforma Meb del costruttore tedesco: quelle che vi proponiamo, scattate in un deposito, sono le prime foto spia del prototipo di una Suv a emissioni zeroCasa americana, ancora camuffato e coperto da un telo. Suv media. Quando la vettura farà il suo debutto sulle linee di produzione europee, probabilmente nel 2023, laproporrà un modello il cui posizionamento potrebbe essere analogo a quello"cugina" Volkswagen ID.4, rispetto alla quale il modello a stelle e strisce si distinguerà nel design con un'dentità precisa. Le immagini consentono di osservare solo qualche dettaglio, come i cerchi di lega aerodinamici e la sezione inferiore dei paraurti: troppo poco per ...