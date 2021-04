Filippo a Carlo | occupati di mamma Sul letto di morte siamo tutti uguali

(Di lunedì 12 aprile 2021) di Davide Rondoni Il Principe, come un povero diavolo qualsiasi, in punto disi raccomanda al figlio. E gli chiede di tenere un occhio di attenzione speciale alla famiglia. È ovvio ...

di Davide Rondoni Il Principe, come un povero diavolo qualsiasi, in punto di morte si raccomanda al figlio. E gli chiede di tenere un occhio di attenzione speciale alla famiglia. È ovvio che trattandosi della ...Anche papàè sempre stato particolarmente legato al più piccolo dei suoi quattro figli". Il duca di Edimburgo non era al capezzale della moglie regina quando ha dato alla luce, Anna e ...e dietro ci sarà il piccolo corteo guidato dal principe Carlo. Il programma è stato approvato dalla regina e dal primo ministro Boris Johnson. La regina Elisabetta attenderà in chiesa l’arrivo del ...La regina Elisabetta ha subito un duro colpo, dopo la morte del principe Filippo, con cui aveva condiviso 73 anni di matrimonio. La sovrana 94enne è una donna dalla tempra proverbiale, ...