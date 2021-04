FANTACALCIO – Benevento-Sassuolo | gol di Raspadori o autogol di Barba? VIDEO

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ildel gol delsul campo del, una rete molto particolare perché di dubbia paternità. Accelerazione di Boga sull’esterno sinistro, tiro cross in mezzo conche sembra toccare per ultimo indirizzando la sfera nella propria porta, anticipando ancheche sarebbe stato pronto a insaccare. In alto ildella rete. SportFace.

30ª giornata di Serie A: dove vedere la diretta TV di Benevento-Sassuolo. La diretta TV di Benevento-Sassuolo, partita valida per il 30º turno del campionato di Serie A 2020/21, ...Sette assenze già sicure per squalifica verso la 31a giornata di Serie A, ma manca ancora il posticipo. E occhio ai diffidati del match di questa sera tra Benevento e Sassuolo, che sono cinque. Tre pe ...